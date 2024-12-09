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الخارجية العراقية: نشدد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والامتناع عن أي تدخل في شؤونها الداخلية

Lebanon 24
09-12-2024 | 12:34
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