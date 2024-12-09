Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: إيران استثمرت مليارات الدولارات في نظام الأسد والجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا على هضبة الجولان

Lebanon 24
09-12-2024 | 13:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: تصريح نتنياهو بأن نظام الأسد سقط نتيجة العمليات الإسرائيلية ضد إيران وحزب الله لا علاقة له بالواقع
lebanon 24
10/12/2024 01:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: انهيار النظام السوري نتيجة مباشرة للضربات التي وجهناها لـ"حماس" و"حزب الله" وإيران
lebanon 24
10/12/2024 01:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: نظام الأسد انهار بسبب رفضه منذ 2011 الدخول في عملية سياسية واعتماده على الدعم الوحشي من روسيا وإيران
lebanon 24
10/12/2024 01:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: انهار الدعم المقدم من قبل روسيا وإيران وحزب الله لنظام بشار الأسد
lebanon 24
10/12/2024 01:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:37 | 2024-12-09
18:36 | 2024-12-09
18:34 | 2024-12-09
18:19 | 2024-12-09
18:18 | 2024-12-09
18:16 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24