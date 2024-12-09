Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: منخرطون مع شركائنا في المنطقة لخفض التصعيد ونسعى لاستعادة أوستن تايس المحتجز في سوريا منذ سنوات

Lebanon 24
09-12-2024 | 14:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني: التطورات في سوريا خلال الساعات والأيام الأخيرة غير مسبوقة ونحن نتحدث مع شركائنا في المنطقة ونراقب الوضع عن كثب
lebanon 24
10/12/2024 02:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس المخطوف في سوريا تقول إنه "بخير"
lebanon 24
10/12/2024 02:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن في اتصال مع نظيره التركي: لضرورة خفض التصعيد في سوريا
lebanon 24
10/12/2024 02:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن بحث مع فيدان الحاجة إلى خفض التصعيد في سوريا
lebanon 24
10/12/2024 02:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:37 | 2024-12-09
18:36 | 2024-12-09
18:34 | 2024-12-09
18:19 | 2024-12-09
18:18 | 2024-12-09
18:16 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24