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إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يواصل شن سلسلة هجمات واسعة النطاق في أنحاء سوريا

Lebanon 24
09-12-2024 | 14:58
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