إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: سلاح الجو هاجم أكثر من 250 هدفا عسكريا في سوريا من بينها قواعد عسكرية وعشرات الطائرات الحربية ومستودعات أسلحة

Lebanon 24