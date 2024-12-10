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هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر: إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها إدخال قوات إلى الأراضي السورية ولم تُبدِ معارضة

Lebanon 24
10-12-2024 | 01:22
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