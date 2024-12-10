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أ ف ب: الغارات الإسرائيلية على دمشق دمرت مركز البحوث العلمية بالكامل

Lebanon 24
10-12-2024 | 03:56
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