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مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: يجب وقف القصف الإسرائيلي والتوغل داخل الأراضي السورية

Lebanon 24
10-12-2024 | 04:28
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