Advertisement

أخبار عاجلة

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المطلوب في سوريا استجابة إنسانية واسعة النطاق وبشكل عاجل

Lebanon 24
10-12-2024 | 04:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ما حصل أمس في سوريا يمثل فرصة لبناء مستقبل جديد قائم على احترام حقوق الإنسان
lebanon 24
10/12/2024 21:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل الكويت لدى الأمم المتحدة: متضامنون مع الأونروا وهي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية للوضع في غزة
lebanon 24
10/12/2024 21:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري خلال لقائه كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة يؤكد ضرورة العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين
lebanon 24
10/12/2024 21:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على وصول وكالات الإغاثة الإنسانية إلى شمال غزة لا تزال تمنع وصول المساعدات المنقذة للحياة
lebanon 24
10/12/2024 21:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:38 | 2024-12-10
14:38 | 2024-12-10
14:36 | 2024-12-10
14:35 | 2024-12-10
14:17 | 2024-12-10
14:16 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24