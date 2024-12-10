أبي رميا: نتمنّى أن يكون هناك تقاطع بين كل الكتل السياسية والتوافق بمعزل عن حسابات الأحزاب والحالة التي نعيشها يجب أن تحفّزنا على الخروج من التسويات الصغيرة

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