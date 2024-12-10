Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: نتحرك في سوريا لمنع وقوع أسلحة استراتيجية في "أيادٍ مُعادية"

Lebanon 24
10-12-2024 | 07:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الجيش يتحرك في سوريا لمنع وقوع الأسلحة الاستراتيجية في أيدٍ معادية
lebanon 24
10/12/2024 21:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان عدم وقوع أنظمة الأسلحة الاستراتيجية في سوريا في أيد خطأ
lebanon 24
10/12/2024 21:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه "ضبط أسلحة إيرانية في سوريا كانت ستنقل إلى الضفة الغربية"
lebanon 24
10/12/2024 21:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا طرق نقل استخدمها "حزب الله" لنقل أسلحة من سوريا إلى لبنان
lebanon 24
10/12/2024 21:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:44 | 2024-12-10
14:43 | 2024-12-10
14:38 | 2024-12-10
14:38 | 2024-12-10
14:36 | 2024-12-10
14:35 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24