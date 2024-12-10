Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول إسرائيلي: سنتصرف بحزم لحماية أمننا

Lebanon 24
10-12-2024 | 08:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: قطر عادت لتلعب دورا مهما في محادثات وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
10/12/2024 21:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي: سنضرب بقوة إذا سمح النظام الجديد في سوريا لإيران بتثبيت نفسها في المنطقة
lebanon 24
10/12/2024 21:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول في الإدارة الأميركية: إسرائيل أبلغت واشنطن أن التحرك في سوريا "مؤقت وتكتيكي"
lebanon 24
10/12/2024 21:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العراقية: ندعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إدانة العدوان الإسرائيلي على سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة
lebanon 24
10/12/2024 21:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:45 | 2024-12-10
14:44 | 2024-12-10
14:43 | 2024-12-10
14:38 | 2024-12-10
14:38 | 2024-12-10
14:36 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24