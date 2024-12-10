19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مجلس الدوما الروسي يؤيد تشريع رفع طالبان من قائمة المنظمات المحظورة
Lebanon 24
10-12-2024
|
08:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي: لا تهديد للقواعد والوحدات الروسية في سوريا وهي مؤمنة بالكامل
Lebanon 24
رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي: لا تهديد للقواعد والوحدات الروسية في سوريا وهي مؤمنة بالكامل
10/12/2024 21:46:43
10/12/2024 21:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الدوما: ضرب العمق الروسي بصواريخ أميركية سيؤدي إلى تصعيد كبير
Lebanon 24
مجلس الدوما: ضرب العمق الروسي بصواريخ أميركية سيؤدي إلى تصعيد كبير
10/12/2024 21:46:43
10/12/2024 21:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الدوما الروسي: الولايات المتحدة تسيطر على أوروبا "بالفساد"
Lebanon 24
رئيس مجلس الدوما الروسي: الولايات المتحدة تسيطر على أوروبا "بالفساد"
10/12/2024 21:46:43
10/12/2024 21:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى مالطا للمشاركة في الاجتماع الـ31 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى مالطا للمشاركة في الاجتماع الـ31 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
10/12/2024 21:46:43
10/12/2024 21:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول بيان لـ"حزب الله" بعد "إسقاط الأسد".. إليكم نصّه
Lebanon 24
أول بيان لـ"حزب الله" بعد "إسقاط الأسد".. إليكم نصّه
16:37 | 2024-12-09
09/12/2024 04:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة مُدوية: نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السوري.. إعلامي شهير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
مُفاجأة مُدوية: نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السوري.. إعلامي شهير يكشف التفاصيل
00:11 | 2024-12-10
10/12/2024 12:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ناصيف زيتون يخرج عن صمته ويعلق (صورة)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ناصيف زيتون يخرج عن صمته ويعلق (صورة)
07:04 | 2024-12-10
10/12/2024 07:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات وتطويق شخصيّات كبيرة داخل مزرعة محصنة... هل ماهر الأسد موجود فيها؟
Lebanon 24
إشتباكات وتطويق شخصيّات كبيرة داخل مزرعة محصنة... هل ماهر الأسد موجود فيها؟
07:18 | 2024-12-10
10/12/2024 07:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
متاجر معروفة تمتنع عن القبول بالـ50 دولارا.. ما السبب؟
Lebanon 24
متاجر معروفة تمتنع عن القبول بالـ50 دولارا.. ما السبب؟
07:27 | 2024-12-10
10/12/2024 07:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:45 | 2024-12-10
القسام: استهدفنا ناقلة جند ودبابة ميركافا إسرائيليتين قرب مفترق الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
14:44 | 2024-12-10
رئيس الوزراء العراقي: نحترم الخيارات الحرة للسوريين ومستعدون لمساعدتهم في هذه الظروف وفي المرحلة الانتقالية
14:43 | 2024-12-10
إدارة العمليات العسكرية للفصائل السورية: بدأنا بالدخول إلى أطراف مدينة دير الزور
14:38 | 2024-12-10
البنتاغون: القائد الأعلى للجيش لمنطقة الشرق الأوسط التقى بقوات سوريا الديمقراطية اليوم
14:38 | 2024-12-10
الخارجية الأميركية: من يتحكمون بسوريا الآن مسؤولون عن تأمين أي أسلحة كيميائية بقيت وتسهيل الإشراف الدولي عليها
14:36 | 2024-12-10
البنتاغون: الجنرال كوريلا زار العراق وناقش الوضع في سوريا
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
10/12/2024 21:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
10/12/2024 21:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
10/12/2024 21:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24