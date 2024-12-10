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المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي: توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين او عبورهم إلى دول اخرى إلى لبنان فان سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية

Lebanon 24
10-12-2024 | 09:04
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