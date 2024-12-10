المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي: توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين او عبورهم إلى دول اخرى إلى لبنان فان سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية

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