باسيل: إسقاط نظام الأسد سيُضعف "حزب الله" وسيُخرج لبنان من سياسة المحاور شرط ألا يستفيد المحور الآخر لأخذ لبنان إلى محوره وعلينا ألا نقع في سياسات تُبعدنا عن وحدتنا الوطنيّة

Lebanon 24