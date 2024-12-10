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القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا أهدافاً عسكريةً في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتينِ مسيّرتينِ صباحَ الثلاثاء

Lebanon 24
10-12-2024 | 12:06
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