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قوات سوريا الديمقراطية انسحبت من مدينة دير الزور وعادت إلى قواعدها شرق الفرات (الحدث)

Lebanon 24
10-12-2024 | 12:46
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