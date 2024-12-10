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مصادر كردية للعربية: تم سحب الآليات الثقيلة من دير الزور قبل العودة لشرق الفرات

Lebanon 24
10-12-2024 | 13:00
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