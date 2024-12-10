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القناة 13 الإسرائيلية: للمرة الأولى يتم إخطار أعضاء "الكابينيت" بموافقة حماس على صفقة تبادل أسرى وعودة الوساطة القطرية

Lebanon 24
10-12-2024 | 13:22
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