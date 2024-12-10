Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: سنرسل مسؤولين إلى الشرق الأوسط في الأسابيع المقبلة

Lebanon 24
10-12-2024 | 13:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: بايدن ناقش في اتصال مع نظيره الفرنسي الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط
lebanon 24
11/12/2024 02:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يلتقي في هذه الاثناء الموفد الاميركي آموس هوكستين ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك
lebanon 24
11/12/2024 02:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن بحث مع قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا تطورات الشرق الأوسط خاصة تداعيات مقتل يحيى السنوار
lebanon 24
11/12/2024 02:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: رئيس ألمانيا ينسق مع بايدن جهود تهدئة الصراع في الشرق الأوسط
lebanon 24
11/12/2024 02:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:52 | 2024-12-10
18:48 | 2024-12-10
18:40 | 2024-12-10
18:31 | 2024-12-10
18:21 | 2024-12-10
18:20 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24