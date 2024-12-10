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القسام: استهدفنا ناقلة جند ودبابة ميركافا إسرائيليتين قرب مفترق الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
10-12-2024 | 14:45
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