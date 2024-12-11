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المرصد السوري: "قسد" انسحبت من مدينة دير الزور وعادت للقرى الـ7 شرق الفرات (العربية)

Lebanon 24
11-12-2024 | 01:05
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