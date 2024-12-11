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"لبنان 24": دخول قوة من اليونيفيل إلى الخيام للتأكد من تنفيذ قوات الاحتلال انسحابها من الحيين الشمالي والغربي تمهيداً لدخول الجيش

Lebanon 24
11-12-2024 | 01:31
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