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يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يسرع في بناء جدار على الحدود السورية والأولوية للمناطق القريبة من المستوطنات

Lebanon 24
11-12-2024 | 01:53
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