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مسؤول تركي: وزير الخارجية الأميركي يعتزم زيارة أنقرة للقاء نظيره التركي هاكان فيدان يوم الجمعة

Lebanon 24
11-12-2024 | 02:21
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