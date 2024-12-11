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رئيس الوزراء السوري الجديد محمد البشير: حقوق جميع الطوائف ستكون مضمونة وندعو السوريين في الخارج إلى العودة

Lebanon 24
11-12-2024 | 04:17
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