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المرشد الإيراني: حذرنا الأسد منذ أيلول بشأن "التهديدات" لكنه أهمل تحذيرنا

Lebanon 24
11-12-2024 | 04:49
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