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بلومبرغ عن مصادر مطلعة: روسيا أقنعت الأسد بالفرار إلى موسكو بعد أن خلصت إلى أنه سيخسر الحرب ضد المعارضة

Lebanon 24
11-12-2024 | 05:13
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