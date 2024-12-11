رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه نظيره الإسبانيّ بيدرو سانشيز في مدريد: نشكر إسبانيا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان لاسيما عبر إدراجه على لائحة أولويات التعاون الإنمائي

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