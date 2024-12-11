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ميقاتي: نجدد التزام لبنان بالقرار الدولي 1701 كما نشدد على أولوية التزام إسرائيل قرار وقف إطلاق النار والانسحاب من بلدات جنوب لبنان وتنفيذ القرار الدولي المذكور كاملاً

Lebanon 24
11-12-2024 | 05:45
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ميقاتي: يبقى الاساس هو وقف العدوان المستمر على لبنان فورا واعلان وقفٍ اطلاقِ النار وإرساءِ دعائمِ الاستقرارِ المستدامِ مع تأكيد التزام الحكومةً اللبنانية الثابت والراسخ بالقرار الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب
lebanon 24
11/12/2024 14:46:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أكد التزامه بالقرار 1701 وعزمه على تعزيز الجيش في الجنوب ورحب بكل للمواقف التي تدعو الى وقف اطلاق النار إلا أن إسرائيل انقلبت على كل الحلول المطروحة ومضت في جرائم الحرب بحق المناطق اللبنانية
lebanon 24
11/12/2024 14:46:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: "حزب الله" ممثل في الحكومة وقد وافق على القرار الأخير الذي اتخذناه بشأن طلب لبنان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بالوقف التام والفوري لإطلاق النار مع تشديد التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701
lebanon 24
11/12/2024 14:46:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: شددت على التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به لا سيما القرار 1701 وابديت استعدادنا لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"
lebanon 24
11/12/2024 14:46:26 Lebanon 24 Lebanon 24
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