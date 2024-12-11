ميقاتي: نجدد التزام لبنان بالقرار الدولي 1701 كما نشدد على أولوية التزام إسرائيل قرار وقف إطلاق النار والانسحاب من بلدات جنوب لبنان وتنفيذ القرار الدولي المذكور كاملاً

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