رئيس وزراء إسبانيا خلال لقائه ميقاتي: إسبانيا تثمن تشديد الحكومة اللبنانية على التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وأن يحصل استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان

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