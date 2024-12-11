Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا خلال لقائه ميقاتي: لبنان هو من الجهات الفاعلة الرئيسية التي تريد إسبانيا التعاون معها وسنقدم دعماً إضافياً للجيش

Lebanon 24
11-12-2024 | 05:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء إسبانيا خلال لقائه ميقاتي: إسبانيا تثمن تشديد الحكومة اللبنانية على التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وأن يحصل استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان
lebanon 24
11/12/2024 14:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء إسبانيا خلال لقائه ميقاتي: ندعم لبنان ونتمنى أن تنعكس التطورات الراهنة بشكلٍ إيجابي على لبنان واستقراره
lebanon 24
11/12/2024 14:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه نظيره الإسبانيّ بيدرو سانشيز في مدريد: نشكر إسبانيا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان لاسيما عبر إدراجه على لائحة أولويات التعاون الإنمائي
lebanon 24
11/12/2024 14:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": بدء الإجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز
lebanon 24
11/12/2024 14:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:35 | 2024-12-11
07:18 | 2024-12-11
07:17 | 2024-12-11
07:16 | 2024-12-11
07:15 | 2024-12-11
07:09 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24