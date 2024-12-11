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الحكومة السورية المؤقتة: الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى معظم المحافظات والمدن مع عودة الخدمات الأساسية

Lebanon 24
11-12-2024 | 06:03
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