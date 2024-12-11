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باسيل بعد لقائه بري: الأمور جيدة والعمل جديّ وان شاء الله في جلسة 9 كانون الثاني يكون لدينا رئيس للجمهورية

Lebanon 24
11-12-2024 | 07:15
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هل يكون للبنان رئيسٌ للجمهورية في 9 كانون الثاني؟
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