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وزارة الصحة: غارة العدوّ الإسرائيلي على بلدة عيناتا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح

Lebanon 24
11-12-2024 | 07:17
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