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"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بيت ليف - منطقة وادي العيون وهناك إصابات
Lebanon 24
11-12-2024
|
07:35
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