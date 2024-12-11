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قوات المعارضة السورية تلغي حظر التجول في دمشق وتطلب من السكان العودة لأعمالهم وأن "يساهموا معنا ببناء سوريا الجديدة"

Lebanon 24
11-12-2024 | 08:38
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