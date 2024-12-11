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مندوب أيرلندا لدى الأمم المتحدة: المجاعة تلوح في الأفق في شمال غزة وحجم الدمار لا يمكن تصوره

Lebanon 24
11-12-2024 | 11:22
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