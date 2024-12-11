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السفير الايراني في دمشق: سفارتنا لا تزال مفتوحة في دمشق ولدينا حوالي 10 آلاف مواطن هناك

Lebanon 24
11-12-2024 | 12:21
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