Advertisement

أخبار عاجلة

أحمد الشرع : السلاح الذي قاتلنا به الأسد هو سلاح من تصنيع محلي

Lebanon 24
11-12-2024 | 12:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع: المعركة التي خضناها أعد لها الكثير وقاتلنا بسلاح محلي الصنع
lebanon 24
11/12/2024 21:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الشرع يدعو كل من يحمل السلاح في دمشق إلى التوجه لثكنته وإنهاء المظاهر المسلحة
lebanon 24
11/12/2024 21:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الشرع : لم نتلق أي دعم دولي في المعركة ضد نظام الأسد
lebanon 24
11/12/2024 21:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: أريد رئيسًا يؤمن بسيادة لبنان وحصرية السلاح ولا يساوم على الموضوع وسنتواصل مع الجميع على مساحة الوطن وتحدثت إلى الرئيس نبيه بري لأن العلاقة كانت مقطوعة وهو الفريق الشيعي الوحيد في الدولة الذي يمكن أن نتكلّم معه ولا نريد إقصاء أحد
lebanon 24
11/12/2024 21:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:33 | 2024-12-11
14:32 | 2024-12-11
14:30 | 2024-12-11
14:28 | 2024-12-11
14:28 | 2024-12-11
14:21 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24