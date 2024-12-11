رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: تمركز وحدات الجيش في منطقتي الخيام ومرجعيون يمثل خطوة أساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب تنفيذاً لقرار وقف إطلاق النار

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