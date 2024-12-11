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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: تمركز وحدات الجيش في منطقتي الخيام ومرجعيون يمثل خطوة أساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب تنفيذاً لقرار وقف إطلاق النار

Lebanon 24
11-12-2024 | 12:42
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ميقاتي: يبقى الاساس هو وقف العدوان المستمر على لبنان فورا واعلان وقفٍ اطلاقِ النار وإرساءِ دعائمِ الاستقرارِ المستدامِ مع تأكيد التزام الحكومةً اللبنانية الثابت والراسخ بالقرار الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب
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11/12/2024 21:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: متمسكون بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 مع تعزيز دور الجيش في جنوب الليطاني والحكومة بحضور معظم أعضائها بما فيهم الوزراء الذين يمثلون "حزب الله" وافقوا على ذلك وهناك تأكيد على دور الجيش بإزالة المظاهر مسلحة في جنوب الليطاني
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11/12/2024 21:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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11/12/2024 21:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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11/12/2024 21:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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