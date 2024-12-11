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ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد عودته من زيارة لغزة: لم أر طوال مسيرتي المهنية مثل الدمار الذي رأيته في قطاع غزة

Lebanon 24
11-12-2024 | 12:48
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