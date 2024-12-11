برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: لم يتم إدخال خضار أو أغذية طازجة إلى قطاع غزة طوال العام الماضي وهذا الأمر يؤثر سلبا على الأطفال وعلى جيل بأكمله

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