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رئيس دولة الإمارات والعاهل الأردني يشددان على ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز أسباب الاستقرار الإقليمي ومنع اتساع الصراع في المنطقة

Lebanon 24
11-12-2024 | 12:51
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