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قائد القيادة الوسطى الأميركية يصل لإسرائيل للقاء رئيس الأركان الإسرائيلي لبحث الوضع الأمني في سوريا بعد انهيار نظام الأسد

Lebanon 24
11-12-2024 | 13:15
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