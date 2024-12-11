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الجولاني يعقد اجتماعا مع عدد من قادة العمليات العسكرية وفصائل الجنوب السوري بهدف تشكيل وزارة الدفاع وضم جميع الفصائل إليها

Lebanon 24
11-12-2024 | 14:17
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