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الجولاني: أنقذنا سوريا والمنطقة من خطر استراتيجي وتهديد وجودي لمكونات كبيرة في سوريا

Lebanon 24
11-12-2024 | 14:30
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