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استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية: 65% من الإسرائيليين يعتقدون أن من الواجب إبرام صفقة ووقف الحرب و25% يعارضون

Lebanon 24
11-12-2024 | 14:49
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