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نيويورك تايمز: سوليفان سيناقش في إسرائيل جهود التوصل لاتفاق تبادل ووقف إطلاق النار في غزة وتطورات سوريا

Lebanon 24
11-12-2024 | 15:06
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