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المرصد السوري: إسرائيل تقصف مواقع عسكرية في اللاذقية وطرطوس في سوريا

Lebanon 24
11-12-2024 | 17:11
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